中国・天津博物館、常設展示に明代文化財２３点を追加12月27日、天津博物館「耀世奇珍−館蔵文物精品陳列」で、新たに追加された展示品を見る人。（天津＝新華社記者/周潤健）【新華社天津1月1日】中国の天津博物館は、天津が都市として発展する基となった明代の「天津衛」設置から2024年で620周年を迎えたことを受け、常設展示「耀世奇珍−館蔵文物精品陳列」の内容を見直し、新たに明代の文化財23点を追加した。天津博物館は