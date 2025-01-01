アメリカ南部ルイジアナ州最大の都市・ニューオーリンズで車が群衆に突っ込み、少なくとも10人が死亡、35人がけがをしています。アメリカメディアによりますと、1日未明、ニューオーリンズの繁華街・バーボンストリートで新年を祝っていた群衆にピックアップトラックが猛スピードで突っ込み、少なくとも10人が死亡、35人がけがをしたということです。地元当局によりますと、負傷者のほとんどが地元住民だったとみられていま