1月1日、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が発効3周年を迎えました。RCEPが発効されて以来、地域経済一体化の開放効果は、世界的な外需の変動や貿易制限措置の増加による悪影響を一部相殺しました。2023年のRCEP地域の世界貿易総額は13兆ドル（約2039兆円）に達し、正式発効前の2021年の12兆8億ドル（約2008兆円）を上回りました。また、2023年にRCEP地域に誘致されたグリーンフィールド投資プロジェクト数は2340件で2021年比33