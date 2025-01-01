【101回箱根駅伝】「山の妖精」の躍動から1年、全員駅伝で箱根に挑む城西大学 前々回・前回と２年連続で５区の区間記録を更新した「山の妖精」山本唯翔選手（現SUBARU）が卒業して迎える初の箱根駅伝。城西大学はチーム全員の力を結集して箱根駅伝に挑む。 先日行われた共同会見に出席した櫛部誠二監督は「強い卒業生を輩出して、正直申し上げると戦力ダウンという形になった。ただ、全員駅伝ではないがチーム一人一