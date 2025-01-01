º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¥Ø¥Ó¡£?¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§?¤È¤µ¤ì¤ëÇò¥Ø¥Ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÎÌ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿À¼Ò¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¤Î¿À¤È¤·¤ÆÇò¥Ø¥Ó¤ò¤Þ¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¤Î»°Êõ¿À¼Ò¡£ºòÇ¯9·î¤ËÍñ¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÕÛ²½¤·¡¢10É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ø¥Ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥Ø¥Ó¤Ï¥¢¥ª¥À¥¤¥·¥ç¥¦¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­¿§ÁÇ¤¬·çË³¤·¤¿¸ÄÂÎ¡£2002Ç¯¤«¤é»ô°é¤ò»Ï¤á¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìµ¤¤Ë15É¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¼Ò¤Î¶­Æâ¤Ë¤ÏÇò¼Ø¤Î´Û¤¬ÎÙÀÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò´Þ¤á¤¿Çò¥Ø¥Ó¤ò´Ñ