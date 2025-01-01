2024Ç¯12·î2Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡×¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷nakprstaff¡Ë¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£1É¤¤ÎÇò¤¤Ä»¤¬¼ÀÁö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¡¢¤ï¤º¤«5ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÆÃµÞ¡ØÍëÄ»¡Ù¤¬ÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä»¤¬¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï3Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê12·î18Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇò¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë