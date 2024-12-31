甘酒は、朝のエネルギー補給や夜のリラックスタイムなど、好きなタイミングで楽しめる栄養豊富な発酵飲料です。適量は1日1杯が目安で、飲みすぎは血糖値の急上昇を引き起こす可能性があるので注意が必要です。今回は、甘酒の正しい飲み方や注意点について「管理栄養士」の佐野さんに解説していただきました。 ≫老化防止にきく「抗酸化作用」のある食材について管理栄養士が解説 監修管理栄養士：佐野 未来（管理栄養士
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