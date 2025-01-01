第37回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）の各賞が、先月27日の配信番組および28日付の紙面で発表されました。動画や紙面でお届けできなかった受賞者、受賞作関係者のインタビューでの喜びの声を、あらためてお届けします。◇◇◇山口馬木也（51）が「侍タイムスリッパー」（安田淳一監督）で映画初主演を果たし、初の主演男優賞を受賞したのは、1つの運命だったの