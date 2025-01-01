「BCNランキング」2024年12月16日〜22日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）2位Pixel 8a(au)（Google）2位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）4位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）5位Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）6位AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）7位arrows W