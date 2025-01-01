全日本プロレスは１日、公式Ｗｅｂなどで２０２５年の「新年のごあいさつ」を掲載した。あいさつでは「旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。本年も選手、社員一同ご期待にお応えすべく、日々取り組んで参りたいと存じます。何卒、変わらぬご愛顧を賜わりますよう宜しくお願い致します。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。全日本プロレス選手・社員一同」とつづった。さらに新年第一弾大会と