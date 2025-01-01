能登半島地震の発生から1年です。災害関連死を含めて、石川、富山、新潟の3県で504人が死亡し、2人が行方不明となっています。マグニチュード7.6の地震が能登半島を襲ってから1年。災害関連死を含め死者は504人で、今も2人の行方がわかっていません。石川県内では、関連死認定の申請がさらに約200人分出されています。全壊した住宅は6077棟。半壊以上の建物被害は、5万9862棟にのぼりました。避難者は最大で5万2000人。今も石川・