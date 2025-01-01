俳優の横浜流星（２８）が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合、日曜、後８・００）が５日に幕を開ける。主人公は、のちに写楽、歌麿、北斎らを世に送り出し、江戸のメディア王と呼ばれた“蔦重（つたじゅう）”こと蔦屋重三郎。大河初の江戸中期を舞台に“商いの戦い”が描かれる。共演する渡辺謙、映画で蔦重を演じた阿部寛からの金言を胸に、異色の大河を駆け抜けていく。色街・吉原で生まれた貧