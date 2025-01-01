◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽２回戦帝京（東京Ｂ）５―０金沢学院大付（石川）（３１日・Ｕ等々力）２回戦１６試合が行われ、戦後最多タイの６度制覇を誇る帝京（東京Ｂ）が初出場の金沢学院大付（石川）を５―０で退け、２２大会ぶりに１６強入りを果たした。前線からの積極的な守備で相手を圧倒した。カナリア軍団が５発大爆発だ。火ぶたを切ったのは前半７分のＭＦ堀江のミドル弾。アウトサイドキックで放たれ