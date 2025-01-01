◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦○同級９位・堤駿斗（ＴＫＯ８回１分５５秒）同級１４位レネ・アルバラード●（３１日、大田区総合体育館）ＷＢＡ世界スーパーフェザー級９位・堤駿斗（２５）＝志成＝が、デビューからの連勝を「６」に伸ばし、世界挑戦に一歩前進した。元世界王者でＷＢＡ世界同級１４位レネ・アルバラード（３５）＝ニカラグア＝とＷＢＡ世界同級挑