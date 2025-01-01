元旦に起きた「令和6年能登半島地震」2024年1月1日16時10分頃、石川県能登地方でマグニチュード7.6、石川県の志賀町(しかまち)の最大震度7のほか、震度6強を七尾市や珠洲市、穴水町で、震度6弱を中能登町と能登町、新潟県長岡市で観測した。12分後の16時22分、石川県能登に大津波警報が、山形県、新潟県上中下越、佐渡、富山県、石川県加賀、福井県、兵庫県北部まで津波警報が発表された。1年前に起きた「令和6年能登半島地震」に