［高校選手権・２回戦］高川学園（山口）２−１青森山田（青森）／12月31日／NACK５スタジアム大宮12月31日に行われた第103回全国高校サッカー選手権の２回戦で、前回大会を制した青森山田が、高川学園（山口）と対戦。１−２で敗れ、まさかの初戦敗退となった。後半７分、敵の“必殺技”であるトルメンタでかく乱され、CKから先制を許すと、同33分にもPKで失点。その直後に１点を返したものの、反撃はここまでだった。【動画