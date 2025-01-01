「わび・さび」「数寄」「歌舞伎」「まねび」そして「漫画・アニメ」。日本が誇る文化について、日本人はどれほど深く理解しているでしょうか？昨年逝去した「知の巨人」松岡正剛が、最期に日本人にどうしても伝えたかった「日本文化の核心」とは。2025年を迎えたいま、日本人必読の「日本文化論」をお届けします。※本記事は松岡正剛『日本文化の核心』（講談社現代新書、2020年）から抜粋・編集したものです。日本には「何度も黒