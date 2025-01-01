NY株式31日（NY時間15:11）（日本時間05:11） ダウ平均42524.94（-48.79-0.11%） ナスダック19350.50（-136.29-0.70%） CME日経平均先物39490（大証終比：-410-1.04%） 欧州株式31日終値 英FT100 8173.02（+52.01+0.64%） 独ＤＡＸ休み 仏CAC40 7380.74（+67.18+0.92%） 米国債利回り 2年債 4.242（0.000） 10年債 4.569（+0.036） 30年債 4.781（+0.032） 期待イン