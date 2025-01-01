＜第75回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホール初出場のCreepyNutsは、レーザービームが飛び交うステージで「Bling−Bang−Bang−Born」を熱唱した。24年に大ヒットし社会現象を巻き起こした楽曲とあって、会場のボルテージも急上昇。サビでは司会の有吉弘行（50）橋本環奈（25）伊藤沙莉（30）もノリノリのダンスを披露し、ステージを盛りあげた。同曲はもともと、テレビアニメ「マッシュル−MASHLE−」第2期のオープニング主題歌と