Michael S. Derby［３１日ロイター］ - ２０２４年の取引最終日となる３１日、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のリバースレポ・ファシリティーに大量のキャッシュが流入し、利用額は初夏以来の高水準となった。リバースレポ・ファシリティーはＦＲＢが短期金利を管理する金融調節手段の一つ。ＭＭＦ（マネー・マーケット・ファンド）や適格参加者からの流入額は４７３５億ドルと、第２・四半期末の６月２８日に記録した６６４６