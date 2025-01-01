「ボクシング・ＷＢＡ世界スーパーフェザー級挑戦者決定戦」（３１日、大田区総合体育館）ＷＢＡ世界スーパーフェザー級挑戦者決定戦１０回戦は３１日、東京・大田区総合体育館で行われ、同級９位の堤駿斗（２５）＝志成＝は、元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級王者で同級１４位のレネ・アルバラード（３５）＝ニカラグア＝に８回１分５５秒、ＴＫＯ勝ちした。堤は６勝（３ＫＯ）、アルバラードは３４勝（２２ＫＯ）１５敗。堤