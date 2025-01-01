[北京 ３１日 ロイター] - 中国の習近平国家主席は３１日、新年に向けた国営の中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）での演説で、台湾との「統一」を誰も阻止できないと述べ、台湾内外の独立派と見なす勢力に対して明確な警告を発した。台湾付近での軍事的圧力を強める中国はこの１年、軍艦や軍用機を台湾周辺の海域や空域にほぼ毎日展開した。台湾当局者は、これを中国の軍事的プレゼンスを「正常化」するための行動とみている。中国は