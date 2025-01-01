ヤクルト・高津臣吾監督（５６）が、来季の４番に村上宗隆内野手（２４）を据えることを明言した。「よっぽどのことがない限りは変えない」と唯一の決定事項でもある。今季は気分転換も兼ねて１２試合４番から外れた主砲に、指揮官６年目のシーズンを託していく。華々しいラストイヤーを願い、監督として背中を押した。メジャー挑戦の夢を何度も聞き、「素晴らしいこと。止める理由もないし、気持ちよく行けるようにもう頑張り