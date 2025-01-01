［高校選手権・２回戦］東海大相模（神奈川）２−１ 草津東（滋賀）／12月31日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu高川学園のトルメンタだけではない。高校選手権で生まれた奇抜なセットプレーが、海を越えて反響を呼んでいる。話題となったのが、草津東が東海大相模戦（１−２）で披露した19分のプレーだ。CKの際、あえてペナルティエリアの中に人を置かず、なんと敵陣中央あたりに６人が縦に並び、前の選手の肩に手を置い