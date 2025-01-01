ローソンは２０３０年をめどに、年間新規出店数の約２割を山間部などの過疎地とする方針だ。国内のコンビニ店舗数が飽和状態となる中、人口減でスーパーが撤退する過疎地に出店余地があるとにらむ。竹増貞信社長は読売新聞の取材に「超高齢化先進国の日本が抱える問題にチャレンジしていく」と述べ、過疎地での出店拡大に意欲を示した。ローソンの新規出店数は現在、年３００店程度だ。コンビニはこれまで、都市部や幹線道路