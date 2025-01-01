聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」（読売新聞社協賛）が１１月１５―２６日の日程で、東京、福島、静岡の１７会場を舞台に開催される。「応援アンバサダー」を務める長濱ねるさん（２６）が読売新聞のインタビューに応じ、大会への熱い思いを語った。（聞き手・荒井秀一）――デフリンピックの開幕まで１年を切りました。心境はいかがですか。「就任したときは、まだデフリンピックというものがあまり知られて