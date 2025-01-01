【次の１００年へ――歴史をつなぐ有力校たち（４）】エース不在がもたらした効果とは――。第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の注目校を５回に分けて紹介する短期連載の第４回は、常勝軍団の駒大をピックアップ。王座奪還に向けて、チーム内の?やる気?は最高潮に達している。巻き返しの準備は整った。大黒柱・佐藤圭汰（３年）を欠いて挑んだ出雲駅伝、全日本大学駅伝はともに２位。２冠に輝いた国学院大に屈し