¡Ú¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿·ÀïÎÏ¡Ê£±¡Ë¼ã¼êÊÔ¡Û£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½çÄ´¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë£×ÇÕÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀïÎÏ¶¯²½¤¬½ÅÍ×¡£¤Þ¤º¤Ï¿­¤Ó¤·¤í¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¼ã¼ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤ÎÂåÉ½¤Ï²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢ÀïÎÏ¤Ï¶¯¹ë¹ñ¤Ë¤â¤Ò¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Í¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç£×ÇÕ¤ÎÉñÂæ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±