食品大手・フジッコ株式会社（神戸市中央区）が、大粒の黒大豆「丹波黒」を苗植え・手入れ・収穫までの農業体験と、プロの料理長がおせち料理の黒豆を伝授する「丹波黒育成体験プログラム」を開催した（2024年6〜12月）。「育てて収穫！フジッコ丹波黒育成体験プログラム」畑（圃場＝ほじょう）の手入れ体験〈2024年8月24日撮影〉「育てて収穫！フジッコ丹波黒育成体験プログラム」黒さや（枝豆）収穫体験〈2024年10月19日撮影〉