ドジャース・大谷翔平投手（３０）が、１２月３１日までにオンライン取材に応じ、メジャー８年目となる２０２５年の目標にワールドシリーズ（ＷＳ）「連覇」を掲げた。ド軍加入１年目の昨季は、２３年９月の右肘手術の影響で打者に専念し、５４本塁打＆１３０打点の２冠に輝き、史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成した。自身３度目のＭＶＰに輝き、今季は二刀流に復帰。昨年３０歳を迎えた現在を選手としての