NY株式31日（NY時間14:18）（日本時間04:18） ダウ平均42488.70（-85.03-0.20%） ナスダック19340.61（-146.18-0.75%） CME日経平均先物39440（大証終比：-460-1.17%） 欧州株式31日終値 英FT100 8173.02（+52.01+0.64%） 独ＤＡＸ休み 仏CAC40 7380.74（+67.18+0.92%） 米国債利回り 2年債 4.242（0.000） 10年債 4.569（+0.036） 30年債 4.781（+0.032） 期待イン