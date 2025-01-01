NY株式31日（NY時間13:43）（日本時間03:43） ダウ平均42517.05（-56.68-0.13%） ナスダック19334.86（-151.93-0.78%） CME日経平均先物39450（大証終比：-450-1.14%） 欧州株式31日終値 英FT100 8173.02（+52.01+0.64%） 独ＤＡＸ休み 仏CAC40 7380.74（+67.18+0.92%） 米国債利回り 2年債 4.235（-0.006） 10年債 4.569（+0.036） 30年債 4.782（+0.033） 期待イン