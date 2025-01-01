5人組ロックバンド「Novelbright（ノーベルブライト）」のドラマーねぎ（28）と、“Aカップシンデレラバスト”こと、グラビアアイドル西永彩奈（28）が真剣交際していることが31日、分かった。交際は1年半に及んでおり、年内にもゴールインの可能性があるという。20年にメジャーデビュー3カ月後に日本レコード大賞新人賞を受賞した実力派バンドのドラマーと、グラビア誌「Cream」の副編集長も務める多才なグラビアアイドルがひそか