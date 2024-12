世界保健機関(WHO)は12月30日、新型コロナウイルスの発生源について把握するため中国にデータを共有するようあらためて求めた。中国・武漢市で原因不明の肺炎患者の存在が公表されて31日で5年を迎えた。【写真】「原因不明の肺炎」から5年、武漢はいまなお続く社会の後遺症とはWHOの集計によると、新型コロナのパンデミックが始まってから2024年12月半ばまでに世界で700万人以上が死亡した。WHOによるとウイルスの発生源