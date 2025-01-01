東京・渋谷駅前では5年連続でカウントダウンイベントが中止になりましたが、スクランブル交差点には多くの若者らが集まりました。大きなトラブルは起きていないということです。渋谷駅周辺は外国人や若者らでにぎわい、警視庁のDJポリスが出動するなどして交通規制が行われました。渋谷駅前でのカウントダウンイベントは5年連続で中止になっていて、人が集まって事故が起きるのを防ぐために観光名所のハチ公像の周辺は封鎖さ