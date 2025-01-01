10度目の大晦日大会「RIZIN DECADE（RIZIN.49／雷神番外地）」は31日、さいたまスーパーアリーナで開催。第2部第14試合のメインイベントは、クレベル・コイケが鈴木千裕を相手にフルラウンドの末、判定3－0で勝利、フェザー級王者のタイトルを再び掴んだ。 ■「千裕、あなた強いじゃん」 2023年6月『RIZIN.43』フェザー級タイトルマッチの鈴木千裕戦で、400グラムの体重超過によりベルトを