３１日に尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領に対する逮捕状が発付されると、ソウル・漢南洞（ハンナムドン）の大統領官邸前は大混乱となった。官邸へ続く路地の前では早朝から「李在明（イ・ジェミョン）拘束」と「尹錫悦拘束」を叫ぶ声がぶつかり合った。尹大統領支持者と弾劾支持者がそれぞれ４０人ほど集まり、一方が「弾劾無効」を叫べばもう一方が「弾劾せよ」とやり返しながら互いにスローガンを応酬した。尹大統領支持者は「ど