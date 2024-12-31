鄭鎮碩（チョン・ジンソク）大統領秘書室長ら大統領室の関係者が３１日、チェジュ航空旅客機犠牲者ソウル合同焼香所を弔問した。１２・３非常戒厳事態で尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が弾劾訴追されて以降、大統領室の最初の公開日程だ。鄭秘書室長、申源苾（シン・ウォンシク）国家安保室長など大統領室の関係者はこの日午前、ソウル市庁本館前に設置された合同焼香所を訪れた。犠牲者を追悼した後は金炳玟 （キム