ロックバンド・サザンオールスターズが、能登半島地震から丸1年が経つきょう1月1日にメッセージを寄せた(メッセージは公式HPにも掲載)。メッセージと連動する形で3月発売のアルバム『THANK YOU SO MUCH』より、北陸をはじめ全国の被災地に想いを寄せる新曲「桜、ひらり」が、同日より各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトで配信リリースされた。【画像】サザンオールスターズ“THANK YOU SO MUCH”キービジュ