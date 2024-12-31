内村光良が人目もはばからず大号泣した。３１日の「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」で、今年１０月日に亡くなった俳優・西田敏行さん（享年７６）の追悼企画が放送された。生前親交のあった竹下景子、武田鉄矢、松崎しげる、田中健が西田さんの名曲「もしもピアノが弾けたなら」を熱唱。ステージ後方には、在りし日の西田さんの姿が映し出された。歌唱後、司会の有吉弘行が審査員席の内村にコメントを求めた。内村は言葉がなか