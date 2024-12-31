大みそか恒例の「第75回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、ロックバンド「THEALFEE」が41年ぶりの出場を果たした。3人が登場すると、司会の有吉弘行は「めちゃくちゃ楽しみです。本当に子供の頃からのスーパースターですからね」と歌唱を待ち望んでいた。歌唱する「星空のディスタンス」について高見沢俊彦は「デビューして9年目で、やっとヒットが出て。これで10年は安泰だろうと思ってた