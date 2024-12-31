²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ(52)¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼«Âð¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£11·î29Æü¤ËµþÅÔÆîºÂ¤ÇÉñÂæ·Î¸ÅÃæ¡¢É¡¤È¾å³Ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢12·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë3»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö´é¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÊÒ²¬¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËÍ¤ÏÌµ»öÂà±¡¤·¤Æ¼«Âð¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î¿È¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¤è¤¦