¡ØNIJISANJI COUNTDOWN LIVE 2024¢ª2025¡Ù¤¬12·î31Æü¸á¸å10»þ30Ê¬²á¤®¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£YouTube¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÆ±ÀÜ24Ëü¿Í¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½é¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤¤¤­¤Ê¤êÆ±ÀÜ24Ëü¿Í¡ØNIJISANJI COUNTDOWN LIVE 2024¢ª2025¡Ù¤Ï¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½é¤ÎÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡£¥°¥é¥ó¥­¥å¡¼¥ÖÂçºå¤Ç³«ºÅ¡£YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢TOKYO MX¤Ç¸á¸å11»þ54Ê¬¤«¤é2025Ç¯1·î1Æü¸áÁ°2»þ¤Þ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£MC¤ËÌ´