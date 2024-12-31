¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤¬31Æü¡¢¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£JO12019Ç¯12·î11Æü¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Ç¡È¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿Í(Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢Àî¿¬Ï¡¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢ÄáË¼¼®²¸¡¢Çò´äÎÜÉ±¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¡¢²ÏÌî½ã´î¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢çÐÆá¾ë¾©)¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿JO1¡£3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÇò¤Ç¡ÖLove seeker¡×¤ò