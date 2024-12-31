¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ëÇòÁÈ¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎGLAY¤¬¡ÖÍ¶ÏÇ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTERU¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡Ö25Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â²ÈÂ²¤È¤«¤â¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÆ°¤­²ó¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Î·Ê¿§¤òÌä¤ï¤ì¡¢TERU¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎTAKURO¤Ï¡Ö²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÀ¹