10度目の大晦日大会「RIZIN DECADE（RIZIN.49／雷神番外地）」は31日、さいたまスーパーアリーナで開催。第2部「RIZIN.49」第10試合で行われたバンタム級王座次期挑戦者決定戦は元谷友貴が判定3－0で勝利を飾った。 ■王者・井上「戦うのが楽しみ」 現王者・井上直樹との王座挑戦権を獲得したのは元谷だった。第1ラウンド、秋元はラウンドする元谷にプレッシャーをかけて打撃を放つ。元谷にグラウ
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