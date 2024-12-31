¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé£¹°Ì¡¦Äé½ÙÅÍ¡Ê£²£µ¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Æ±µé¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê£³£µ¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤ò£¸²ó£±Ê¬£µ£µÉÃ£Ô£Ë£Ï¤ÇÇË¤ê¡¢Æ±²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÆ±Ìç¤ÎÀèÇÚ¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£¶°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¤¬Æ±µé²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÄ©¤à°ìÀï¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ë¤è¤ê