Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ë¤Æ¡¢Number_i¡¢ILLIT(IROHA¡¢MOKA)¡¢ME:I(KEIKO¡¢SHIZUKU)¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Number_i¡¢ILLIT(IROHA¡¢MOKA)¡¢ME:I(KEIKO¡¢SHIZUKU)¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×ÈäÏªº£²ó¡¢2025Ç¯3·î¤Ë·Þ¤¨¤ë¡ÈÊüÁ÷100Ç¯¡É¤ËÀè¶î¤±¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤í¤¦! KIDS SHOW¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤ä¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÆÃ½¸¡£»þÂå