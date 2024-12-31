ÇòÊÉ¤ÎÂ¢²°Éß¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¾ð½ï¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÈþ´ÑÃÏ¶è¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈþ´ÑÃÏ¶è¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎÀ¾ÍÎÈþ½ÑÃæ¿´¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ä¡¢ÁÒÉßºÇ¸Å¤ÎÈ÷Á°¾ÆÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤¿¤¤¾ì½ê¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¼¡¤ÎÎ¹¹Ô¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ♡¡Ú²¬»³¸©¡¦ÁÒÉß¡ÛÇòÊÉ¤¬¤Ä¤Å¤¯¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¹¾¸Í»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤¬»Ä¤ëÈþ´ÑÃÏ¶è¡¢¹ñ»º¥¸¡¼¥ó¥ºÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦»ùÅçÃÏ¶è¤Ê¤ÉÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÒÉß»Ô¡£¤³¤³¤Ç¤Ï