£Ó£î£ï£÷£Í£á£î¤¬£³£±Æü¡¢¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡Ö£Ó£î£ï£÷£Í£á£î£Ó£ð£å£ã£é£á£ì£Ì£é£ö£å¡Á¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª£²£°£²£´¡½£²£°£²£µ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂè£±Éô¤Ï¸á¸å£¸»þÈ¾¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ìó£±£²£·Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤éÌó£¹£¹Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´äËÜ¾È¤¬¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡¼¡×¤È¶«¤Ó¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö£Å£Í£Ð£É£Ò£Å¡×¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë